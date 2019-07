Matteo Ricci a Tgcom24: "Il Pd si accontenta di arrivare secondo"

Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro, ospite di "Fatti e Misfatti" polemizza con Nicola Zingaretti. "Ci stiamo accontentando di arrivare secondi - commenta il primo cittadino - Un buon capitano come Zingaretti dovrebbe mettere in campo i giocatori più in forma e non quelli che sono solo impegnati ad avere la maglietta come elemento di prestigio". Secondo Matteo Ricci il Pd non è ancora una valida alternativa al governo giallo-verde.