Matteo Renzi: "Il ponte sullo Stretto è un simbolo, va fatto"

"Ci sono troppe opere pubbliche aperte, ma la vicenda del Ponte sullo stretto di Messina è simbolica. Stiamo vivendo una stagione in cui le opere pubbliche se vogliamo le facciamo in poco tempo, come a Genova". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi secondo cui la questione del Ponte va unita a quella dell'alta velocità che è "l'unica grande infrastruttura che può essere un vanto per l'Italia" e "ormai costa di piu non farlo che farlo".