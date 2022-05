Mattarella: "Vogliono far retrocedere la storia, non dividiamoci"

I valori europei di pace e libertà "stridono con l'aggressione di un Paese confinante, più grande e più forte".

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riferendosi alla guerra in Ucraina. "Ciò ci pone di fronte ad alcuni interrogativi - ha continuato -: risulta inatteso e sorprendente il tentativo di far retrocedere la storia da chi pretende con la violenza delle armi di imporre le sue scelte a un Paese meno grande e meno forte. Questi valori non possono essere sacrificati lacerandosi" rispetto alle risposte da dare.