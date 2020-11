Mattarella: "Violenza sulle donne è ancora un'emergenza pubblica"

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Sergio Mattarella induce a riflettere "su un fenomeno che purtroppo non smette di essere un'emergenza pubblica". "Le notizie di violenze contro le donne occupano ancora troppo spesso le nostre cronache - dice il presidente della Repubblica -, offrendo l'immagine di una società dove il rispetto per la donna non fa parte dell'agire quotidiano".