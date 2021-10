Mattarella: "Usare fondi del Pnrr per rilanciare le università italiane"

Ansa

"In Italia, esiste un grande paradosso: siamo la nazione che ha dato origine, forza e continuità all'idea di università ma il nostro Paese si trova in coda, purtroppo, per numero di laureati e per investimenti". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Sta a noi - aggiunge - utilizzare le disponibilità del Pnrr per dare maggior forza alle università e renderle ancor più una risorsa essenziale per lo sviluppo del Paese".