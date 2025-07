Mattarella: "Stati Uniti partner insostituibile per l'Italia"

"Gli Stati Uniti costituiscono un partner insostituibile per l'Italia. La solidità dei rapporti bilaterali e la straordinaria intensità del dialogo politico sono riflesso di un legame fortemente sentito e partecipato dai nostri popoli. Proficui scambi a livello economico, culturale e sociale - che si avvantaggiano dell'apporto della dinamica comunità italo-americana - contribuiscono a uno storico partenariato che intendiamo continuare a consolidare su basi di equità e reciproca prosperità". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per l'Indipendence Day al presidente degli Stati Uniti Donald Trump.