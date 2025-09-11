Mattarella a Capodistria: "Italia e Slovenia crescono insieme grazie alle minoranze"

In visita ufficiale in Slovenia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato la comunità italiana di Capodistria, sottolineando l’importanza strategica delle minoranze linguistiche nei rapporti bilaterali tra i due Paesi. Al suo fianco, la presidente slovena Natasa Pirc Musar. "Il rapporto positivo e sempre più ampio tra Italia e Slovenia - ha dichiarato Mattarella - è possibile grazie al ruolo svolto dalle rispettive minoranze linguistiche: quella italiana in Slovenia e quella slovena in Italia. È attraverso di esse che abbiamo compreso quanto sia essenziale guardare avanti, unendo gli sforzi, condividendo benessere e orizzonti comuni".