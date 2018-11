Mattarella:"Scuola non riguarda solo studenti e insegnanti ma tutti"

"La scuola, ragazzi, non riguarda soltanto voi, i docenti e i vostri genitori: costituisce una grande questione nazionale", dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'inaugurazione dell'anno scolastico a Taranto. "La scuola è motore di cultura, libertà, eguaglianza sostanziale. Deve essere veicolo di mobilità sociale. Non dobbiamo mai smettere - ha aggiunto - di chiederci come investire di più e meglio nella scuola".