Mattarella: "Scongiurare il disordine della finanza pubblica"

"La logica dell'equilibrio di bilancio non è quella di un astratto rigore". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, aggiungendo che "ci deve sempre guidare uno sguardo più lungo sullo sviluppo, la sua equità e la sua sostenibilità. Occorre procedere garantendo sicurezza alla comunità, scongiurando che il disordine della pubblica finanza produca contraccolpi pesanti per le fasce più deboli, per le famiglie e per le imprese".