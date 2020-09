Mattarella: rispettare le diverse culture e non sottovalutare razzismo

"Cultura, dialogo e rispetto sono le basi della nostra convivenza. La cronaca non manca di mostrarci i rischi di sottovalutazione dell'intolleranza e del razzismo". Lo scrive Sergio Mattarella alla presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Noemi Di Segni, per la Giornata Europea della Cultura Ebraica. "Tocca a ciascuno di noi far vivere i valori di civiltà e di solidarietà che sono alle fondamenta della Costituzione repubblicana".