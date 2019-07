Mattarella: "Ridurre squilibri sociali e territoriali"

"Avete posto a tema del vostro incontro le periferie e l'accesso dei giovani ad un lavoro che consenta piena cittadinanza. E' questa una chiave di volta che interpreta una missione definita dalla Costituzione: ridurre gli squilibri sociali, territoriali, di genere". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio alla Cisl. "Sono questioni nevralgiche per lo sviluppo del Paese da non trascurare", aggiunge il Capo dello Stato.