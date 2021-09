Mattarella: non rinchiudersi in se stessi, Ue faccia sentire la sua voce

Ansa

"Gli effetti della pandemia hanno reso evidente, nell'ambito sanitario e economico, l`importanza della cooperazione internazionale a livello multilaterale". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al 16esimo incontro dei Capi di Stato del gruppo "Uniti per l'Europa". "L'Unione deve essere in grado di far sentire nel mondo la propria voce, per rafforzare quello spazio di libertà, di sicurezza, di giustizia di cui siamo orgogliosi".