Meloni a Mattarella: "Grazie per l'incoraggiamento" | Berlusconi: "Il Capo dello Stato interpreta l'unità profonda della nazione"

Meloni: "Condivido la necessità di concordia istituzionale" "Nella comune forte preoccupazione per il conflitto in Ucraina", Giorgia Meloni ha fatto sapere di condividere lle parole del Capo dello Stato "sulle gravi violazioni della libertà che si consumano in varie aree del mondo e sulla necessità di concordia istituzionale nell'interesse dei giovani, delle donne, di chi lavora e guarda al futuro con fiducia. Al Presidente Mattarella va l'augurio più sincero per la prosecuzione del suo alto mandato".

Berlusconi: "Le parole di Mattarella indicano la strada per il futuro" Secondo il leader di Forza Italia, le parole del Presidente della Repubblica "si rivolgono specialmente ai giovani e indicano la strada per il futuro. Un futuro che gli elettori hanno affidato il compito di costruire alla nostra coalizione di centrodestra e che per quanto ci riguarda siamo impegnati a realizzare proprio nello spirito di fattiva solidarietà indicato dal Presidente Mattarella, al quale rivolgiamo il più cordiale e affettuoso augurio per un eccellente 2023 di buona salute, di buon lavoro e di piena serenità per il nuovo anno".

"Condivido quindi nel modo più assoluto - ha proseguito Berlusconi - il richiamo del Capo dello Stato alla responsabilità comune verso il Paese di tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione. Mi riconosco in particolare nell'appello a una pace giusta, nella libertà e nel diritto, di fronte a conflitti laceranti come quello dell'Ucraina, mi riconosco nel saluto ai nostri militari impegnati in missioni all'estero e anche nell'indicazione dell'Europa e dell'Alleanza Atlantica come unici sicuri punti di riferimento della nostra politica internazionale".