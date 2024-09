Mattarella: "Lingua e cultura italiana apprezzate in tanti Paesi"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto al Quirinale alla cerimonia inaugurale dell'84esimo Congresso Internazionale della Società Dante Alighieri. Nell'occasione, il Capo dello Stato ha parlato dell'apprezzamento raccolto in diversi Paesi dalla lingua e dalla cultura italiana. "Sono stato da recente in Brasile, registrando non soltanto l'ampio numero di brasiliani di origine italiana (il 30% e oltre), ma anche il legame con l'Italia, così come in Argentina, in Paraguay, in Uruguay. Questo avviene nei Paesi con grande presenza di origine italiana, ma avviene anche in altri Paesi, dove non vi è questa condizione, ma che avvertono interesse, simpatia nei confronti della lingua italiana".