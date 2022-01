Mattarella: "Le condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri"

Tgcom24

"Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e prospettive personali differenti". Lo ha detto Sergio Mattarella dopo la proclamazione alla presidenza della Repubblica letta da Roberto Fico. "Ringrazio i presidenti di Camera e Senato per la loro comunicazione e desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi nel corso della grave emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini".