Mattarella: "La sicurezza informatica è una sfida che va raccolta"

Il contrasto al terrorismo e la promozione della sicurezza informatica sono "sfide da raccogliere in collaborazione con le forze di polizia di altri Paesi".

L'indicazione arriva dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio per il 170esimo anniversario di fondazione della polizia di Stato. Mattarella sottolinea che l'impegno della polizia è fondamentale anche "nella fase di rilancio del Paese, affinché la ripresa economica non sia inficiata dai tentativi di infiltrazione criminale e da forme diffuse di illegalità".