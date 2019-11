Mattarella: "La scorta alla Segre mostra che l'odio è concreto"

"La scorta assegnata a Liliana Segre" e la vicenda della bimba a cui è stato vietato di sedersi in autobus "per la pelle di colore diverso" mostrano che "intolleranza, odio, contrapposizione, non sono alternative retoriche, non sono astratte, ma estremamente concrete". A indicarlo è Sergio Mattarella, secondo il quale i vaccini contro questi pericoli sono "solidarietà e aiuto vicendevole".