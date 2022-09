Mattarella: "L'Italia lavori come un team, deve essere sempre così"

Sergio Mattarella, parlando durante una visita sorpresa alla portaerei Cavour a Civitavecchia, ha fatto un appello a tutti gli italiani: "Il comandante senza la squadra non può fare nulla, mi auguro che l'Italia sia sempre così".

Il presidente ha preso la parola dopo l'intervento del comandante della Cavour, il capitano di vascello Enrico Vignola. "Vi ringrazio per quello che fate. Quello che diceva il comandante è molto importante, da solo non potrei far nulla perché è la squadra nel suo complesso, il team che permette ad una realtà così importante come la nave Cavour di realizzare tutti i suoi compiti. E questa è una regola generale che vale anche per il nostro Paese e mi auguro che sia sempre così e sempre più così", ha detto Mattarella.