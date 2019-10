Mattarella: istituzioni assicurino fiducia, la Bce sia da esempio

"Le istituzioni sono chiamate ad assicurare la fiducia nel sistema e ad applicare per prime il criterio della sostenibilita' nelle politiche pubbliche". Lo afferma Sergio Mattarella nel suo messaggio alla giornata del risparmio dell'Acri ricordando come il "governo della moneta comune da parte della Banca Centrale europea esercitato in questi anni con competenza e determinazione, è un esempio dei risultati ottenuti in proposito".