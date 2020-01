Mattarella ha firmato il decreto per lo "spacchettamento" del Miur 

Dopo il via libera del Cdm, Sergio Mattarella ha firmato il decreto che permette lo "spacchettamento" del Miur nel ministero della Scuola e nel ministero dell'Università e Ricerca. Il premier Giuseppe Conte proporrà a Mattarella Lucia Azzollina come ministro dell'Istruzione e Gaetano Manfredi come ministro dell'Università e Ricerca. Dopo l'eventuale nomina da parte del capo dello Stato, il giuramento potrebbe svolgersi già venerdì pomeriggio.