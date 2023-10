Mattarella: umanità irresponsabile innesca spirale di violenza

Per il presidente Mattarella, l'umanità irresponsabile innesca una spirale di violenza in maniera iresponsabile.

"Prima il Covid con le sue conseguenze economiche e sociali, che pur stavamo dominando con efficacia grazie alla collaborazione scientifica internazionale, e poi i comportamenti umani come l'aggressione della Russia all'Ucraina e l'esplosione di violenza con l'evento terroristico di Hamas in Israele", ha ricordato il Capo dello Stato. Questo dimostra che "i guai l'umanità se li procura in maniera irresponsabile e quindi il mondo è cambiato in peggio".