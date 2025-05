Sergio Mattarella ha sottolineato "la necessità" per l'Ue "di non arretrare rispetto alle difficoltà". "Solo attraverso sforzi creativi e proporzionati ai pericoli che incombono, potremo preservare l'ideale di un'Europa forte, giusta e pacifica, baluardo di speranza per le generazioni future", ha dichiarato il presidente della Repubblica in occasione dei 75 anni dalla dichiarazione di Schuman e nel 70esimo anniversario della dichiarazione di Messina.