Mattarella difende il popolo russo: "Guerra insensata non laceri legami culturali"

"Una guerra insensata non può mettere in discussione i legami spirituali e culturali che, nei secoli, si sono fortemente intrecciati nel mondo della cultura d'Europa".

Lo ha detto Sergio Mattarella in occasione dei David di Donatello. "La scelta sciagurata della Federazione Russa di fare ricorso alla brutalità della violenza e della guerra non può e non deve lacerare quei preziosi legami tra i popoli europei che la cultura ha contribuito a costruire e a consolidare", ha aggiunto.