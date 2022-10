Mattarella: "Da anziani patrimonio di valori che va mantenuto integro"

"Se oggi viviamo in un Paese democratico, economicamente progredito, dotato di una Carta costituzionale che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, lo dobbiamo agli anziani, portatori di un patrimonio di valori che abbiamo il dovere di consegnare integro alle generazioni future".

Lo si legge in una nota del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale delle persone anziane. "L'età avanzata - scrive il Capo dello Stato - è, purtroppo, anche una condizione di fragilità: ciascuno di noi è chiamato a fare quanto possibile per garantire a tutti, in qualsiasi stagione, una vita dignitosa".