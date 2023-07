Italia-Cile, Mattarella: "Negazionismo porta all'autoritarismo"

Per Sergio Mattarella, "come in Europa così in America Latina" bisogna ribadire "con forza il no a ogni negazionismo, brodo di coltura di nostalgie autoritarie".

E' un passaggio della Lectio magistralis del Presidente della Repubblica all'Università del Cile, a Santiago. "Il valore della memoria nella storia di un Paese - ha detto il Capo dello Stato - è elemento fondamentale della sua identità. Il 'mai più' che segue la presa di coscienza di una nazione matura va accompagnato sempre dal coraggio della verità".