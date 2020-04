Mattarella: "Chi oggi è in prima linea contro il virus onora la Repubblica"

"Tutti coloro che si trovano in prima linea per combattere" il coronavirus "manifestano uno spirito che onora la Repubblica e rafforza la solidarietà della nostra convivenza". Nel suo messaggio per il 25 aprile, Sergio Mattarella elogia tutti i medici, gli infermieri e gli operai che oggi stanno facendo andare avanti l'Italia. "Insieme possiamo farcela e lo stiamo dimostrando", scrive il Capo dello Stato.