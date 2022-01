Mattarella bis, il rituale del giuramento: campane, colpi di cannone e la Lancia Flaminia

Il giuramento del Mattarella bis è stato fissato per il 3 febbraio e il "big day" del presidente della Repubblica seguirà una liturgia scandita da riti e passaggi antichi. A dara l'inizio alla giornata è la campana di Montecitorio che suona per tutto il tragitto dell'eletto dalla sua residenza romana fino alla Camera dei deputati e, poi, nel momento in cui egli pronuncia il giuramento. In questo stesso momento il cannone del Gianicolo spara 21 salve, l'onore riservato ai capi di Stat