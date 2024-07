Mattarella: "Benefici immani da ogni Paese dell'Ue"

"In questi quasi 70 anni di integrazione europea, abbiamo ricevuto da tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione un beneficio immane che non era prevedibile quando si è cominciato". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in una intervista a 'Prime time' di Cnn Brasil, rispondendo a una domanda del giornalista Renan Fiuza sugli accordi fra Mercosur e Ue. "E' importante allora - ha aggiunto - anche la collaborazione fra le realtà di integrazione dei vari continenti, perché questo rende benefici abbondanti ai Paesi che ne fanno parte".