Mattarella: Alpini sempre esempio di onore, umanità e dovere

"In questo giorno di festa, in cui diverse generazioni di Alpini in servizio e in congedo si uniscono nel celebrare la storia del Corpo per affermare i valori di fraternità e solidarietà propri all'A.n.a, un commosso pensiero va agli Alpini 'che sono andati avanti', ai caduti della specialità", afferma Mattarella. "Il vostro sodalizio - prosegue il Capo dello Stato - si distingue nelle attività di volontariato per il contributo offerto al sistema di Protezione Civile nazionale e regionale, prova del vostro permanente impegno patriottico a favore della collettività". A tutti i partecipanti all'adunata "giunga l'augurio di pieno successo della giornata", conclude.