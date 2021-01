Mastella a Tgcom24: "Per il futuro del governo bisogna recuperare Renzi"

ansa

Per il futuro del governo "bisogna recuperare Renzi, tenendo però conto che sono stati i responsabili a permettere di avere una maggioranza in Senato. Ciò che è certo, è che si parte da Conte". Lo ha detto Clemente Mastella a Tgcom24. "Giuseppe Conte ha una maggioranza limitata, ma resta in piedi", ha aggiunto.