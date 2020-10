Mascherine, P. Chigi: dl Covid non cambia protocolli attività lavorative

Ansa

Le nuove norme sui dispositivi di protezione individuale, introdotte con il dl 7 ottobre 2020, precisa Palazzo Chigi, "riguardano le attività lavorative che si svolgono al chiuso". Quindi "per tutti i lavoratori e i titolari di attività economiche, produttive, amministrative, sociali, artistiche, tv, culturali, sportive e così via, rimangono in vigore i protocolli e le linee-guida anti-contagio previsti in precedenza".