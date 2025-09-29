Marzabotto, Mattarella: difendere libertà sempre, a ogni latitudine

"Ricordare è un dovere. Ricordare è un seme di umanità che va sempre coltivato, perché contiene i valori fondativi della nostra comunità. Ricordare è anche spinta all'impegno perché non accada mai più che le volontà di dominio cancellino i diritti umani, che le strategie di annientamento calpestino la vita e la sua irriducibile dignità". Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in una dichiarazione in ricordo dell'eccidio di Marzabotto. "La storia insegna. Della storia un popolo vuol essere costruttore. È questa l'essenza della libertà e dell'indipendenza. Che vanno difese sempre, con coerenza, senza opportunismi, a ogni latitudine", ha aggiunto.