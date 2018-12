Martina: "Siamo davanti al fallimento del reddito di cittadinanza"

Il candidato alla segreteria del Pd, Maurizio Martina, ha commentato le modifiche alla Manovra da parte del governo. "Il Sud è stato tradito dalle promesse inevase di Lega e M5s. Non c'è giornata più eloquente di questa in cui siamo davanti al fallimento della proposta sul reddito di cittadinanza", ha detto. Secondo Martina, il Partito democratico "deve smetterla di parlarsi addosso e provare ad affrontare alcune questioni decisive per il Paese".