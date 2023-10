Giambruno, Marina Berlusconi: "Retroscena inventati, stimo Meloni"

"In questi giorni - ha detto - ho letto e sentito di tutto: retroscena inventati di sana pianta , ricostruzioni totalmente prive di senso logico e spesso anche contraddittorie. La verità è una sola: stimo molto Giorgia Meloni . La trovo capace, coerente, concreta. La apprezzo sul piano politico e la apprezzo molto anche come donna, ancor più in questi giorni".

"Quando mio padre è scomparso - ha detto la presidente di Fininvest intervistata da Bruno Vespa in vista dell'uscita del libro "Il rancore e la Speranza" - ho sentito la vicinanza di Meloni alla nostra famiglia e di questo le sono grata".

Vespa ha poi chiesto a Marina Berlusconi il suo giudizio su Giorgia Meloni e il suo governo. "Per quanto riguarda il governo, ho condiviso varie scelte di Palazzo Chigi, a cominciare dalla grande attenzione verso la politica estera in nome di sani e sacrosanti principi atlantisti ed europeisti: viviamo una fase drammatica, nella quale è la nostra stessa identità, liberale e democratica, a trovarsi sotto attacco. L'aggressione della Russia ai danni dell'Ucraina e i massacri in Medioriente ne sono la dimostrazione più evidente e più atroce".

"Relativamente alla politica economica - ha aggiunto - apprezzo la cautela e il senso di responsabilità con cui questo esecutivo sta gestendo i conti pubblici. Indubbiamente ci sono state anche alcune mosse che mi sono piaciute di meno, e non lo ho nascosto. Ma va sempre considerato che il governo si è ritrovato a dover fronteggiare una situazione macroeconomica complicatissima, tra guerra e inflazione, oltre a dover rimediare ad alcune eredità del passato davvero indigeste. Penso in particolare ai vari bonus edilizi: facendo i calcoli, pesano sul nostro Paese per una cifra vicina all'importo dell’intero Pnrr".