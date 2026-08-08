Marcinelle, Meloni: "Rappresentanti della Cgil voltano le spalle a La Russa" | Landini: "Non ci giriamo mai dall'altra parte" | Il sindacato belga Fgtb: "Siamo stati noi"

"Tutti i compagni dell'Fgtb si sono girati, perché noi siamo contro la presenza di partiti fascisti, e per noi Fdi è un partito di estrema destra. Noi siamo contro la presenza di tutti i partiti fascisti. La loro presenza non è bella, soprattutto in un luogo molto importante per l'immigrazione italiana" ha spiegato all'agenzia di stampa Ansa Pestieau, segretario regionale del sindacato belga Fgtb a Charleroi. La nostra protesta "non ha riguardato Mattarella, ma è solo perché Ignazio La Russa ha parlato a nome del governo".