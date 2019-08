Manovra, Zingaretti: "La Lega non ha proposte e scappa"

"Borghi racconta balle sulla Manovra, se si vota a fine ottobre Salvini farà campagna elettorale continuando a dire cose che non stanno né in cielo né in terra". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, riferendosi alle parole del leghista secondo cui "se si sfiducia ad agosto è proprio perché vogliamo fare la Legge di Bilancio". Zingaretti ha poi aggiunto: "Non hanno proposte e scappano".