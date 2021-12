Manovra, via libera della Camera alla fiducia con 414 sì

ansa

Via libera dalla Camera alla fiducia posta dal governo sull'articolo 1 della Legge di Bilancio con 414 voti favorevoli, 47 contrari e un astenuto. A seguire verranno votati i rimanenti 21 articoli, su cui non ci sono emendamenti, e quindi si passerà a esaminare gli ordini del giorno. L'esame del provvedimento dovrebbe concludersi giovedì in tarda mattinata.