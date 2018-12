Manovra, verso intesa su flat tax a pensionati e orfani femminicidio

Maggioranza e opposizione stanno cercando una convergenza, in commissione Bilancio del Senato, su alcune delle misure della Manovra, dalla flat tax al 7% per attirare i pensionati esteri al Sud alle risorse per gli orfani di femminicidio. Ad annunciarlo è stato il relatore Paolo Tosato, spiegando che "governo e relatori", riscontrata una "sostanziale convergenza" su alcuni temi, cercheranno di trovare "un'azione emendativa condivisa".