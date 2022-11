Manovra, Uil chiede la mobilitazione: "Scelte sbagliate e inique"

La Uil chiede a Cisl e Cgil di avviare un percorso di mobilitazione territoriale e di categorie sui posti di lavoro.

Il motivo è "sostenere le piattaforme unitarie su lavoro, fisco e welfare, oltre che sulla manovra, per chiedere al governo di modificare le scelte in corso di discussione in Parlamento. Secondo la Uil la legge di bilancio "contiene molte scelte" giudicate "sbagliate" e viene inoltre ritenuto "iniquo" il blocco della rivalutazione per le pensioni. Per questo il sindacato non esclude "nessuno degli strumenti di mobilitazione sindacali".