Manovra, Tria: "Situazione in Francia ha irrigidito la Ue con noi"

Sul tema della Manovra, la Commissione europea è stata "resa più rigida verso l'Italia" dai problemi "che si sono creati in Francia". A indicarlo è il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, secondo il quale in Europa "la parte più rigorista si era preoccupata che, essendo meno rigida con l'Italia, poi ci sarebbero state altre richieste da parte di altri Stati". Ora che le richieste sono state accolte, invece, "non vedo cosa possa andare storto".