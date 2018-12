Manovra, toghe in pensione a 72 anni: è "giallo" sull'emendamento

E' "giallo" su un emendamento alla Manovra che di fatto porta a 72 anni l'età del collocamento a riposo per i magistrati. La proposta di modifica, non ancora depositata, vede come primo firmatario il senatore Mattia Crucioli (M5s). Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha escluso però interventi: "Non c'è alcuna proposta del governo che prevede la possibilità per i magistrati di rimanere in servizio per un biennio oltre il limite".