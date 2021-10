Manovra, telefonata Conte-Draghi per Reddito cittadinanza

Da video

Telefonata tra il premier Mario Draghi e Giuseppe Conte. Secondo fonti M5s, il leader del Movimento avrebbe chiamato il presidente del Consiglio per chiedere di "mettere in sicurezza" il Reddito di cittadinanza. Nel corso del colloquio l'ex premier avrebbe proposto di non far partire la decurtazione del Reddito prima dell'offerta di lavoro, cioè di evitare la progressiva decurtazione per tutti gli occupabili, a partire dal sesto mese.