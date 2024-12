Manovra, Tajani: piccoli correttivi ma la struttura resta

"È chiaro che ci sono miglioramenti, cambiamenti, correttivi. Ma la struttura resta". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani in merito alla bozza della Manovra del governo. "C'è il taglio dell'Ires per chi investe, il taglio del cuneo che va incontro ai lavoratori, poi c'erano cose che avevamo chiesto e ottenuto, come il rinvio di un anno dell'Iva per il terzo settore, e sono tutti tagli fiscali", ha spiegato al Corriere della Sera. "C'è anche l'abolizione del blocco del turn over per le forze dell'ordine. Ci sono tanti provvedimenti importanti".