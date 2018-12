Manovra,stretta contro diffusione abusiva delle partite in streaming

E' in arrivo una stretta contro la pirateria e la trasmissione abusiva di eventi sportivi in streaming, partite di calcio in testa. Lo prevede un emendamento alla Manovra, depositato in commissione Bilancio al Senato ma non ancora votato. Il testo, spiegano i relatori, "legittima i licenziatari ad agire in giudizio per ottenere la cessazione delle violazioni". Il giudice può disporre l'inibizione anche "a tutto il campionato o evento sportivo".