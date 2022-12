Manovra, verso slittamento in Parlamento mercoledì

Sulla Manovra l'orientamento della maggioranza in Commissione bilancio, secondo quanto si apprende, sarebbe quello di dare il mandato al relatore lunedì a mezzanotte.

Questo consentirebbe di chiudere il lavoro sul testo nella giornata di martedì per arrivare in Aula mercoledì. Il possibile rinvio dell'Aula è comunque sottoposto alla decisione della conferenza dei capogruppo già fissata per lunedì alle 13.