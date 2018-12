Manovra, slitta l'obbligo di iscrizione agli ordini professionali per chi esercita senza abilitazione

Approvata dal Senato col voto di fiducia, la Manovra tornerà in terza lettura alla Camera per l'ok finale. Ma mentre la maggioranza festeggia, opposizioni e sindacati protestano anche per una misura che riguarda il settore sanitario, vale a dire la deroga per l'iscrizione agli ordini per chi ha svolto professioni sanitarie senza possesso di titolo abilitante per l'iscrizione all'albo. La misura riguarda, in particolare, tecnici sanitari e di laboratorio, tecnici della prevenzione e della riabilitazione come i fisioterapisti.