Sì del Senato alla fiducia sul maxiemendamento alla manovra

"Tutto positivo", la manovra valeva "18,7 miliardi iniziali, poi se ne sono aggiunti 3,5. I saldi si sono raggiunti. Grande soddisfazione". Lo ha detto il viceministro dell'Economia Maurizio Leo intercettato dai cronisti in Senato a margine dell'esame della manovra. A chi gli fa notare le critiche delle opposizioni, secondo le quali per il ceto medio si poteva fare di più, Leo replica: "Come? Il ceto medio riguarda sia le aliquote sia le misure a favore dei lavoratori dipendenti, poi ci sono oltre 2 miliardi che riguardano flat tax per i rinnovi contrattuali e i premi di produttività, quindi sono tutte misure di grande rilievo che aiutano anche il ceto medio".

