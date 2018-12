Manovra, sconti fiscali fino a mille euro per mantenere "cani guida"

Arriva una detrazione "forfettaria" di mille euro per sostenere le spese "dei non vedenti per il mantenimento dei cani guida". La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento, in una versione riformulata, ampiamente sostenuto dai gruppi parlamentari. La norma è stata corretta nel corso della seduta facendo in modo, secondo quanto affermato, che la detrazione valga per il 2019 e anche per il 2020.