Manovra, Salvini: "Se all'Ue non va bene tiriamo dritto"

"Stiamo lavorando a una manovra che garantisce più posti di lavoro, più diritto alla pensione e meno tasse non per tutti ma per tanti italiani. Se all'Europa va bene siamo contenti, altrimenti tiriamo dritto". Lo ha affermato il vicepremier, Matteo Salvini, al suo ingresso a Palazzo Chigi per il vertice di governo e il Consiglio dei ministri sulla legge di bilancio.