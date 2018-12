Manovra, Salvini: "Nessun rinvio quota 100, no alle nuove tasse per le auto"

"Non mi risulta nessun rinvio su quota 100 per le pensioni in Manovra, sono fantasie dei giornali". Lo ha detto Matteo Salvini a Radio anch'io, ricordando che "entro oggi ci saranno le stime vere sul lavoro e se in Manovra avremo messo più soldi potremo spostarli su altro". Quanto all'ipotesi di nuove tasse sulle auto , il ministro dell'Interno si è detto "contrario" perché "è già uno dei beni più tassati".

"Siamo al governo da 6 mesi - ha ricordato il ministro- e ancora non abbiamo fatto mezza Manovra. I risultati di un governo si vedono almeno dopo una Manovra economica, non penso che i mercati salgano o scendano in base alle simpatie per Salvini. Chiediamo di lasciarci lavorare".



Tav, "tifo sì sempre e comunque" - "Sulla Tav io tifo per il sì sempre e comunque. Aspettiamo l'esame finale dei tecnici ma l'Italia ha bisogno di più infrastrutture non di meno infrastrutture".



"Cina fa concorrenza sleale, ridiscutere suo ruolo" - Il vicepremier ha parlato anche della Cina e dei suoi prodotti. "Bisogna ridiscutere la globalizzazione perché c'è una realtà al mondo, la Cina, che non è una democrazia e fa concorrenza sleale alle imprese di tutto il mondo con i suoi prodotti, partendo da un piano di vantaggio. E' necessario ridiscutere il ruolo della Cina che sta combattendo a armi impari".